Есть пострадавшие и разрушения: ночью россияне обстреляли Днепропетровщину (фото)

Россияне не перестают терроризировать мирных жителей

В то время как ночь в Украине прошла относительно спокойно в плане российских обстрелов, оккупанты из тяжелой артиллерии били по Никопольскому району Днепропетровской области. Пострадали двое людей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он уточнил, что под российскими ударами в ночь на 27 сентября была Мировская община и сам Никополь.

"Пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести", — информирует Лысак.

Последствия российских ударов

В результате вражеских обстрелов загорелось двухэтажное здание. Спасатели потушили пожар. Кроме того, повреждено частное предприятие. Пострадали также четыре хозяйственные постройки, одна – уничтожена до основания. Повреждены шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.

Загорелся пожар

Стоит отметить, что Никополь находится в 105 км юго-восточнее Кривого Рога и в 65 км юго-западнее Запорожья. Это — крупный промышленный центр Украины, до войны в городе проживало около 100 тысяч человек. Из Никополя с берегов Днепра можно разглядеть оккупированную россиянами Запорожскую АЭС — она находится примерно в 20 километрах. Россияне используют станцию в качестве военной базы, и с ее территории бьют по Никополю.

Как сообщал "Телеграф", утром 26 сентября, вскоре после объявления воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Россияне обстреляли одно из предприятий города.