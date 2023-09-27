Зачем россия при атаках на Украину заходит в воздушное пространство других стран: ответ эксперта

Специалист пояснил цель агрессора

россия заходила в воздушное пространство Румынии и Молдовы во время ракетных и дроновых атак на Украину. Территории этих стран враг использовал как прикрытие, так как там противовоздушная оборона Украины не может уничтожать воздушные цели противника.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на брифинге в Медиацентре "Украина". Он уточнил, что воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО, враг использовал, пытаясь атаковать Измаильский и Ренийский районы Одесской области.

"Мы не имели права вести огонь по объектам, находящимся в воздушном пространстве другой страны. Они пользовались этим для того, чтобы безопаснее проходить к объектам уничтожения в Измаильском и Ренийском районе", – отметил эксперт.

Ранее россияне с той же целью использовали воздушное пространство Молдовы, когда атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр". Оккупанты пытались таким образом более безопасно бить по целям в центральных или западных областях Украины. Тогда Молдова решительно осудила такие действия россии.

По словам Коваленко, юг Одесчины защищен меньше, чем сама Одесса и близлежащие районы. При этом, по его словам, сейчас Румыния стягивает к украинским границам больше своих военных. Возможно, цель именно в том, чтобы уничтожать российские дроны, которые будут представлять опасность для страны.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 сентября, в ходе атак дронами по Одесской области, под удар попала переправа Орловка — Исакча в Измаильском районе на границе с Румынией. Появилось видео с моментом взрыва с румынской стороны переправы, БПЛА взорвался в 30 метрах от парома. Ранее по территории Румынии ударил российский "шахед". В другой раз в 14 км от украинской границы в стране обнаружили обломки беспилотника.

Напомним, "Телеграф" разбирался, почему страны НАТО смотрят в другую сторону и "ничего не замечают", когда по ним летят ракеты россии.