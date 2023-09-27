Батальон Лондон: журналисты нашли "логово" украинских бизнесменов в Британии, кто и как там поживает (видео)

Некоторые из них находятся в розыске

Расследователи показали, где и как во время войны живут состоятельные украинские бизнесмены. Среди них подсанкционный олигарх Павел Фукс и Андрей Довбенко, который находится в розыске в Украине.

Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача под названием "Батальон Лондон". Как уже можно понять из предыдущего сообщения действие нового видео разворачивается в столице Британии. Именно там решили переждать войну эти состоятельные личности.

Павла Фукса журналисты заметили прямо в центре Лондона. Он ехал на автомобиле Range Rover с украинскими номерами. Машина припарковалась возле одного из зданий, а потом поехал на паркинг, из чего журналисты сделали вывод, что бизнесмен, вероятно, приехал домой. Согласно источникам Ткача, Павел Фукс пересек государственную границу 26 февраля 2023 года якобы без проверки паспорта. Это означает, что по украинским базам данным оллигарх до сих пор находится в Украине, хотя, как можно понять из видео, это не так. Журналисты отметили, что в Лондоне они встретили Фукса в компании бизнесмена Ильи Хайкина, уехавшего из россии из-за уголовных преследований.

Также стоит напомнить, что весной этого года СБУ сообщила Павлу Фуксу о подозрении в финансовых махинациях с государственными стратегическими предприятиями и уклонении от уплаты налогов.

Сам Павел Фукс в комментарии Михаилу Ткачу сказал, что планирует вернуться в Украину, однако после завершения войны. Тогда, по его словам, откроется "окно возможностей". для ведения бизнеса. Он также упомянул о том, что имеет вид на жительство в Британии и отметил, что санкции СНБО не предусматривали ограничений на выезд из страны.

Также, по данным УП, в Лондоне проживает бизнесмен Андрей Довбенко, который находится в розыске. СМИ называли Довбенко "смотрящим за Министерством юстиции" при президентстве Петра Порошенко. По данным источников издания, он якобы пытается получить политическое убежище в Великобритании. При этом во время встречи с журналистом мужчина не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Довбенко отрицает, что он скрывается от следствия, и заверил, что у Украины есть информация о его местонахождении. По его мнению, следствие имитирует, что не может его найти.

Он также сказал, что пока возвращаться в Украину не планирует и "прорабатывает стратегию защиты".

"Я думаю, что они не разобрались, думаю, они ошибаются. Я совсем не причастен к этим действиям, в которых меня обвиняют", — сказал юрист.

По информации УП, еще один подозреваемый НАБУ, Владимир Галантерник, также имеет недвижимость в Лондоне, в 10 минутах от Довбенко. Журналисты, полагают, что на данный момент дома у Галантерника может идти ремонт. По словам "собеседников УП в бизнес-кругах", Галантерник переехал в Вену. Михаил Ткач также показал дом на одной из центральных площадей, по соседству с призывающим к миру российским олигархом Олегом Деприпаской, который принадлежит компании украинского олигарха Александра Ярославского. Еще один украинский олигарх в Лондоне — Константин Жеваго. По информации СМИ, он сейчас как раз заканчивает ремонт пенхауса в одном из местных домов.

Напомним, что предыдущее расследование Ткача о сбежавших из Украины випах наделало шума в сети.