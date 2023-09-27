Зеленский: Есть продвижение вперед на Донбассе и успех СБУ в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 634
Глава государства заслушал доклады военных о ситуации на фронте
Президент Украины провел очередное селекторное совещение. По его итогам он заявил о новых успехах Сил обороны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что наши военные отчитались перед ним о продвижении ВСУ на Донбассе.
"Есть другие замыслы, которые реализуются", — добавил президент.
Также Зеленский рассказал и об успехах СБУ: сотрудники спецслужбы накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад.
"Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", — прокомментировал он.
Главе государства доложили и о российском терроре на Херсонщине. Там только за последние сутки оккупанты сбросили на мирные территории Украины 20 авиабомб.
"Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ заинтриговали анонсом "хороших новостей" с фронта. Аналогичное заявление сделали сразу двое военных. А в это врея россияне распространяют панические сообщения.