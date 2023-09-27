Зеленский: Есть продвижение вперед на Донбассе и успех СБУ в Киеве

Глава государства заслушал доклады военных о ситуации на фронте

Президент Украины провел очередное селекторное совещение. По его итогам он заявил о новых успехах Сил обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что наши военные отчитались перед ним о продвижении ВСУ на Донбассе.

"Есть другие замыслы, которые реализуются", — добавил президент.

Также Зеленский рассказал и об успехах СБУ: сотрудники спецслужбы накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад.

"Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", — прокомментировал он.

Главе государства доложили и о российском терроре на Херсонщине. Там только за последние сутки оккупанты сбросили на мирные территории Украины 20 авиабомб.

"Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ заинтриговали анонсом "хороших новостей" с фронта. Аналогичное заявление сделали сразу двое военных. А в это врея россияне распространяют панические сообщения.