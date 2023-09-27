Соврали? На новом видео с "живым" командующим ЧФ рф нашли еще больше странностей, чем на прошлом

Дата его съемки вызывает вопросы

После того, как в ВСУ, ссылаясь на своих информаторов, сообщили о ликвидации командующего Черноморским Флотом рф виктора соколова, россияне начали регулярно показвать видео с ним, которые, вероятно, должны подтвержать, что он якобы жив. Однако в сети продолжают находить все больше странностей с ниим.

Так, например, известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко обратил внимание на несколько деталей в видео, которое было опубликовано 27 сентября. Он выяснил, что оно было снято в Доме офицеров флота, что на соседней улице от пораженного штаба ЧФ рф.

При этом в сюжете говорится о награждении игроком команды Черноморец. Так вот, по данным из открытых источников, соревнования, за которые они получили награды, закончились аж 18 сентября — до прилета по зданию штаба.

Более того, как отметил Telegram-канал Крымский Ветер, медали для игроков, фигурировашие в ролике, были замечены уже тогда. То есть получается, что их выдали еще тогда, а ролик награждения показали 27 сентября.

Напомним, что 26 сентября россияне также выкладывали видео с якобы живым соколовым. В ССО даже пришлось сообщить, что их подразделения уже уточняют вышеуказанную информацию. При этом и в прошлом видео в сети также нашли любобытный момент.