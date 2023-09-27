В Минобороны рассказали, когда усилят мобилизацию в Украине

Есть один фактор, от которого будет зависеть дальнейшая ситуация с мобилизацией

В Украине продолжается общая мобилизация согласно установленным планам. На данный момент в Министерстве обороны не готовят усиление процесса. Однако в зависимости от ситуации, которая в дальнейшем будет на фронте, он может быть пересмотрен.

Об этом сказал заместитель главы Минобороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала "Ми-Україна". По его словам, пока в планы мобилизации не вносились коррективы.

Павлюк подчеркнул, что главным фактором в этом вопросе является то, какие вызову встанут перед Украиной на фоне полномасштабной войны. Также он подчеркнул, что защита Родины является задачей каждого мужчины, а потому следует готовиться и быть к этому готовым.

"Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации… но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", — подчеркнул замглавы Минобороны.

Отметим, что мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом есть категории мужчин, которые являются исключениями. Это зависит от их состояния здоровья, вида деятельности, семейных обстоятельств и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за уклонение от мобилизации для военнообязанных предусмотрено наказание. В некоторых случаях это будет штраф, а в отдельных ситуациях речь может идти и о лишении свободы.