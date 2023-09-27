Укр

"Станет сюрпризом": в ВСУ рассказали, когда танки "Абрамс" появятся на поле боя

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Abrams
Abrams

ВСУ пока не применяли эти танки на поле боя

Украинские военные пока не использовали американские танки Abrams на поле боя, но они будут применены как только это позволят условия и в этом будет необходимость.

Об этом рассказал в эфире единого марафона новостей начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, время вводить эти танки в бой еще не настало.

"Пока не будем раскрывать карты где именно и когда именно они войдут в контакт с врагом. Пусть это для них будет таким скажем сюрпризом", — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что усложнение погодных условий непременно скажется на ходе боевых действий, а также на эффективности применения тяжелой техники. При этом Евлаш добавил, что боевые действия с ухудшением погоды не остановятся, но в любом случае скажутся на планировании операций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года в США официально подтвердили свое решение поставить Украине 31 танк M1A1 Abrams вместо версии M1A2. Это позволит передать их быстрее, поскольку Пентагон был нацелен на то, чтобы в Украину они попали уже осенью.

При этом, все произошло согласно планам, поскольку 23 сентября первые из них прибыли в Украину.

Теги:
#Украина #Танк #ВСУ #M1 Abrams