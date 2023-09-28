Прошли минные поля и "зубы дракона": ВСУ совершили прорыв на фронте (карта)

Оккупанты были выбиты со своих окопов

В ходе контрнаступления ВСУ украинским военным удалось выйти на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области и совершить прорыв на линии Работино-Вербовое. Защитники уже прошли минные поля и противотанковые укрепления "зубы дракона".

Геолокационные кадры от 26 сентября говорят о том, что российские оккупанты нанесли удар по украинской пехоте в траншее к западу от Вербового. Применение захватчиками беспилотника подтверждает, что они были выбиты со своих окопов, длиной примерно в километр. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В свою очередь гауляйтер Запорожской области владимир рогов заявил, что по меньшей мере четыре украинских роты, имея большое количество бронетехники, ворвались на позиции россиян на линии Работино-Вербовое после совершения обстрела.

В то же время российский "военкор" сказал, что ВСУ уже прошли минные поля и противотанковые укрепления "зубы дракона" на линии Роботино-Вербовое. В целом, по словам ISW, ситуация возле Вербового остается пока непонятной. Многие российские блогеры стали заметно меньше говорить об активности на этой линии фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Восточной группировке войск рассказали, что воины имеют успехи вблизи Клищеевки, Одрадовки и Шумов. Защитники выбивают врага из рубежей и закрепляются на достигнутых позициях.