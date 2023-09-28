Массированная ночная атака "Шахедами": где есть прилеты и сколько БПЛА удалось сбить

Пострадавших, к счастью, нет

В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Украины дронами-камикадзе "Шахед". Запусти БПЛА были совершены с территории временно оккупированного Крыма.

В Воздушных сил ВС Украины сообщили, что всего враг запустил по Украине 44 беспилотных летательных аппарата. Из них удалось уничтожить 34. Около четырех часов отражалась атака беспилотников по Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областям.

"К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.

За последние сутки уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зал, Суперкам).

Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале, по Одесской области и Одессе во время атаки прилетов не біло.

"Наши силы ПВО отработали на отлично. Никаких попаданий и разрушений. Пострадавших нет. Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "шахедов", — написал он.

Также глава Кировоградской области Андрей Райкович отметил, что в результате атаки беспилотников зафиксировано попадание.

"Пережили очень сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть шахедов над областью уничтожена. Однако есть и попадание. Предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждений гражданской инфраструктуры", — сказал он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал ситуацию с обстрелами по области:

"Ночью, 28 сентября, в 2:50 в Степовской общине в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждено хозяйственное сооружение. Пострадавших нет. Сегодня утром, 28 сентября, в 04:05 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", — добавил Ким.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, как российские оккупанты будут наносить удары по Украине зимой, и как часто они будут совершать атаки.