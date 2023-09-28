Отбили атаку, которой не было? В россии запутались в истории об украинской ДРГ

Диверсантов якобы перехватили российские военные

В российских СМИ распространилась информация о якобы заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область. Однако "надежные источники", видимо, сами запутались в своих данных, потому как уже вскоре эта информация была опровергнута.

Так, в четверг утром, 28 сентября Telegram-канал SHOT написал пост о том, что в Белгородскую область якобы попыталась ворваться ДРГ. В паблике уточнили, что они "подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району".

"Диверсанты подошли к селу Староселье, сообщает источник SHOT. Его жителей на данный момент эвакуировали. Также в ПВР разместили людей из села Теребрено, некоторые остались в укрытиях. На данный момент российским пограничникам в ходе боя удалось отбить атаку", — говорится в сообщении.

Эту же тему подхватил паблик Mash в Telegram. Ссылаясь на собственные источники там сообщили, что диверсанты якобы были вооружены американскими винтовками М4, с собой у них также был комплект гранат и взрывчатки типа С4 для совершения терактов на территории рф. Также в ТГ-канале заявили, что часть ДРГ якобы подорвалась на минных полях.

SHOT в свою очередь позже написал, что основной бой шёл с пограничниками недалеко от села Теребрено.

"ДРГ "отодвинули" обратно от границы на территорию Украины. По дороге они также были перехвачены российскими военными. Снова завязался бой. Диверсантов вытеснили на заминированное поле, прозвучало несколько взрывов", — пишет паблик.

Однако всю эту информацию опроверг Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале.

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", — сказано в сообщении.

В то же время в Оперштабе заявили, что в селе Староселье введён режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года и там сейчас никто не проживает.

"Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем, данная информация является ложной — эвакуация населения не проводится", — добавили в Оперштабе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россию продолжают атаковать неизвестные беспилотники. Один из таких случаев произошел в курортном городе Сочи. Там прогремел взрыв в топливном резервуаре, а позже выяснилось, что в поверхность резервуара влетел БПЛА.