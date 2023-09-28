Россияне будут тренироваться выживать среди руин: объявлены беспрецедентные учения

Такие мероприятия будет проходить впервые в истории рф

Россияне задумали провести масштабную штабную тренировку по гражданской обороне. Она затранет абсолютно все регионы страны агрессора.

Об этом сообщает популярный российский паблик Baza, ссылаясь на соответствующие документы. Отмечается, что такие мероприятия будет проходить впервые в их истории.

Авторы поста указывают, что тренировка назначена на 3 октября.

"В условиях расшатывания общепризнанных норм и принципов международного права растёт опасность вооружённых конфликтов с участием ядерных держав, в том числе вблизи границ россии", — пишут россияне обоснование для такого мероприятия.

По легенде учений, в россии завершилась общая мобилизация, а в отдельных регионах введено военное положение. Кое-где даже возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда.

Сообщается, что в тренировке должны поучаствовать все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение — "власти" оккупированного Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

"Ранее похожие учения проводились в разных регионах в разные дни. Однако единовременная тренировка, в которой должны принять участие все регионы россии, проводится впервые. Кроме того, ранее в легенде не было упоминаний о мобилизации. Как пояснил источник, "легенды меняются и обычно подгоняются под современные реалии", — отмечается в посте.

Напомним, ранее мы пислаи о том, что российские аэропорты оказались парализованы из-за кибератаки.