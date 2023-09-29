"Проходит тяжело": Блинкен прокомментировал наступление ВСУ

Украина отвоевала уже более 50% территории, захваченной рф с февраля 2022-го

Контрнаступление украинских военных проходит "тяжело", но Силы обороны уже добились реальных успехов. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как пишет "Голос Америки", чиновник объяснил сложившуюся ситуацию на фронте с учетом сразу нескольких факторов. В частности, о том, что у российских захватчиков было достаточно времени, чтобы побеспокоиться о том, чтобы осложнить продвижение украинских военных на оккупированных территориях.

"Сейчас они ведут наступление на юге и востоке. Он проходит тяжело, и на это есть веская причина — у русских было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов", — сказал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Украина уже вернула более 50% территории, захваченной рф с начала полномасштабной войны. Американский чиновник подчеркнул, что украинские воины борются за свою свободу и страну. Поэтому именно украинцы будут определять, чем закончится война. Эти решения будут приниматься на основе демократических принципов.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, ВСУ обороняются от российских захватчиков на востоке и юге страны. Кроме того, украинские военные ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Исходя из отчета Института изучения войны (ISW), бойцы ВСУ продолжают штурмовать позиции россиян на границе Запорожской и Донецкой областей. В настоящее время Силы обороны вышли за территорию Андреевки и Клещиевки.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как контрнаступление оценивают в США.