Корпорация "Укрвинпром" в Париже провела презентацию "Vine and Wine in Resistance"

Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром", объединяющая производителей виноградно-винодельческой продукции разных регионов Украины, совместно с посольством Украины во Франции провела презентацию "Vine & Wine in Resistance" и дегустацию Ukrainian Wine Ambassador для специальных гостей и представителей Ассоциации иностранных журналистов. Мероприятие прошло в Украинском Культурном Центре в Париже.

"Это событие отмечает значимый шаг вперед для украинского виноделия и создания международного имиджа как винодельческого государства. Мероприятие было проведено для поддержки украинских производителей, для обеспечения долгосрочной репрезентации Украинского вина — как части мирового культурного наследия. Этот проект стал следующим этапом в сотрудничестве между украинским винодельческим. отраслью и аккредитованными иностранными журналистами от Японии до Канады, которая направлена на популяризацию украинских вин", — сообщает Укрвинпром.

Мероприятие посетили официальные представители межправительственной Международной Организации Винограда и Вина, а также Жан Ланот, новый Советник Франции по сельскохозяйственным вопросам в Украине.

"Презентация в Париже является историческим событием, открытием перед миром богатства и вкуса Украины. Вино всегда было частью нашей культуры, и сейчас мы гордимся тем, что смогли поделиться этой частью нашего наследия с миром", — отмечает Укрвинпром.

Совместно с Посольством Украины во Франции корпорация "Укрвинпром" продемонстрировала достижения отрасли в формате видеоматериалов, наглядно продемонстрировавших жизнь виноделов на момент начала вторжения, последствия вторжения и постепенное возобновление деятельности предприятий.