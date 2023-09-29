Сдача в плен российской ДРГ: что не так с видео, с которым прокололся Ермак

Военные не могут сказать, что именно происходит на видео

Украинские военные не смогли подтвердить заявление главы ОП Андрея Ермака о том, что в Запорожской области была взята в плен российская диверсионно-разведывательная группа. Более того, видео, которое, в том числе, в своем Telegram-канале опубликовал Ермак, неизвестного происхождения.

Об этом бойцы 128 ОГШБр сообщили в комментарии "Украинской правде". Ничего о ДРГ воины в принципе не знают.

"Нет такой информации", — сказали они в комментарии журналистам.

По их словам, руководство 128 ОГШБр не имеет информации о том, что на подконтрольную Украине территорию зашла российская ДРГ, а украинским воинам удалось пленить ее членов. Более того, видео, на котором люди якобы в военной форме ВСУ сдаются в плен, не принадлежит их бригаде. И даже в неофициальных каналах они его не публиковали. Хотя на ролике, который появился в сети, виден логотип 128 ОГШБр.

В четверг, 28 сентября видео с якобы моментом сдачи в плен российской ДРГ разошлось по сети. Опубликовал его ряд украинских Telegram-каналов, а также глава ОП Андрей Ермак, но вскоре удалил. Примечательно, что аналогичное видео, но без логотипа 128 ОГШБр, опубликовало в тот же день Минобороны рф, заявив, что в плен на Запорожском направлении якобы сдались бойцы ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ взяли в плен российского майора. Украинцы разыграли целую комедию для российских оккупантов.