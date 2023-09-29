В Европе не исключают, что НАТО может вступить в войну с россией

Государства Альянса могут решить использовать военную силу за пределами НАТО

Если война в Украине затянется, НАТО придется напрямую ввязаться в вооруженный конфликт. Для этого Украине не обязательно быть членом Альянса.

Об этом заявил член Венецианской комиссии от Литвы Дайнюс Жалимас, сообщает Укринформ.

"Даже когда война затянется, я бы не исключал, что НАТО придется увязаться в войну напрямую. И для этого Украине не обязательно быть членом Альянса. На основе Североатлантического договора государства могут решить использовать военную силу вне НАТО", — подчеркнул он.

Он напомнил, что подобный случай был в Югославии. "Единственная разница, что в случае с россией мы будем иметь дело с ядерным государством. Но я бы не исключал такого варианта развития событий. Поэтому и говорю: нужно начинать переговоры о членстве Украины. Агрессору нужно дать понять, что он не может победить. Одним из требований агрессора в начале широкомасштабного вторжения как раз был отказ от членства Украины в Альянсе, поэтому в этом вопросе категорически нельзя уступать», - заявил он.

Напомним, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина, как никогда раньше, близка к членству в НАТО.