В Украине задерживается ряд поездов из-за ночного удара: список маршрутов

Максимальная задержка (три часа) у поезда Киев-Кишинев

Минувшей ночью россияне обстреляли Украину "шахедами", есть прилет в Винницкой области. В связи с этим задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Время задержки составляет от 41 минуты до 3 часов, больше всего задерживается в пути поезд Киев-Кишинев.

Задерживаются такие поезда:

351/352 Киев-Пасс. — Кишинев +3:00

77/78 Одесса — Ковель +2:44

53/54 Перемышль — Киев-Пасс. +1:57

109/110 Херсон — Львов +1:26

257/258 Чернигов — Ивано-Франковск +1:10

259/260 Сумы — Ивано-Франковск +1:10

59/60 Чоп — Киев-Пасс. +0:45

357/358 Ворохта — Киев-Пасс. +0:45

105/106 Одесса — Киев-Пасс. +0:41

"В настоящее время движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем", — подчеркнули железнодорожники.

Напомним, в ночь на 30 сентября, враг атаковал Украину беспилотниками. Взрывы слышали в Винницкой и Днепропетровской областях. В городе Калиновка Винницкой области есть прилет в объект инфраструктуры. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", россияне пытаются наладить массовое производство "шахедов". Они ищут возможности обойти санкции и удешевить производство.