Был человеком-талисманом и погиб на передовых позициях: россияне убили фронтового фотографа

Родственники погибших часто обращались к нему за последними фото воинов

На фронте под Курдюмовкой Донецкой области погиб фронтовой фотограф Владимир Миронюк с позывным Джон. Свой последний репортаж он делал на позиции украинских воинов, которую оккупанты атаковали несколько дней.

О гибели фотографа-героя в facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Владимиру навсегда останется 59 лет.

"Герой-фотограф Владимир Миронюк погиб на передовых позициях под Курдюмовкой с фотоаппаратом в руках, с кадрами последнего, самого рискованного репортажа", — написал Бутусов.

При необходимости он брал в руки оружие или садился за руль

Его фотограф делал несколько дней назад на позиции украинской пехоты, где россияне вели многодневный "ураганный обстрел". Тело Миронюка из-за плотного огня не могли забрать три дня.

Джон радовался, что может снимать настоящие лица настоящих героев

"Описать его личность очень непросто. Украинец, гражданин США, в Америке он работал много лет водителем-дальнобойщиком. В Украину он приехал надолго, когда начался Майдан. Он не был профессиональным журналистом. Он не был профессиональным фотографом. Он не был профессиональным солдатом", — пишет Бутусов.

Миронюк побывал на всех участках фронта и с 2014-го года стал, по выражению журналиста, одним из людей-талисманов на фронте, и благодарил фотографиями каждого солдата, которого встречал.

Бутусов пишет, что Миронюк попадал на фронт без всяких разрешений, потому что любил воинов, чувствовал их, и легко добывался доверия. Когда надо было, он брал в руки оружие или садился за руль. Не раз он непосредственно участвовал в боевых действиях как доброволец. Джон вел себя на фронте как обычный боец, и, таким образом, имел возможность снимать там, где максимальный риск.

"А еще меня часто разыскивают сейчас, когда надо найти последние фото погибших — и несколько раз было так, что единственное фото, которое осталось о человеке на его могиле — мое. Я чувствую себя полезным быть там, среди них, и я этим горжусь", — говорил сам Джон.

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