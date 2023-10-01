"Это эскалация": Британия направит своих военных в Украину, названы причины

Британцы могут открыть в Украине свои заводы

Министр обороны Британии Грант Шаппс после своего визита в Киев сообщил о возможном размещении британских войск в Украине. Королевские ВС будут находиться в нашей стране впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на заявление министра. Сообщается, что Шаппс рассказал о переговорах с руководством армии о переносе официальной британской программы подготовки "в Украину" вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других стран-членов НАТО. Он также призвал больше британских оборонных компаний открывать заводы в Украине.

По его словам, он также говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможной роли ВМС Великобритании в защите коммерческих судов от российских атак в Черном море. Издание отмечает, что оба шага ознаменовали бы "значительную эскалацию" участия Британии в защите Украины от российской агрессии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НАТО могут усилить украинскую ПВО. Об этом, в частности, генсек Альянса Столтенберг говорил во время своего визита в Украину на прошлой неделе. На совместном брифинге Зеленского с представителем НАТО побывали и корреспонденты "Телеграфа".

Также мы сообщали о том, что министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев. Вместе с ним столицу посетили также представители двух десятков предприятий оборонной промышленности.