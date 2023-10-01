рф модернизирует свои "Шахеды": в ВСУ рассказали о новой опасности

"Шахеды" и так является сложной целью для ПВО

Россияне продолжают модифицировать свои иранские дроны "Шахед", которые они называют "Герань". С новой версией дронов станет тяжелее справляться украинской ПВО.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его данным, оккупанты сейчас совершенствуют дроны и другое вооружение для большей защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, скорость невысокая. Маленькая скорость — это проблема, чтобы обнаруживать ее или истребителем, или другими системами", — отметил он.

Игнат также объяснил, что даже, если "Шахед" попадает в зону действия РЭБ, он может потерять на время связь со спутником, но выходя из неё, может снова восстановить её.. Кроме того, добавляет военный, россия по-разному может запускать "Шахеды", чтобы максимально рассредоточить внимание сил украинского ПВО. Одна группа может лететь по кругу, другая – напрямую, и таким образом объект атакуется с нескольких сторон одновременно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 1 октября российские оккупанты в очередной раз совершили атаку по Украине. В ней, в частности, участвовали "Шахеды".