У россиян будет истерика: в ВСУ рассказали, как ракеты ATACMS помогут Украине

Баллистические ракеты намного сложнее сбить

После появления на вооружении Украины американских ракет ATACMS у россиян появится гораздо больше причин для волнений, чем сейчас, когда на вооружении ВСУ имеются только британские Storm Shadow и французские SCALP.

Как рассказал в эфире канала "Мы — Украина" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, у россиян уже имеются проблемы с противодействием переданных союзниками крылатых ракет, а когда на вооружение встанут баллистические дальнобойные ракеты, то проблем станет еще больше.

"Сейчас есть тандем. Надеемся на трио с немецкой ракетой TAURUS, да и квартет дополнил бы неплохо ATACMS", — сказал он.

По его словам, у россиян скорее всего нет способов эффективно противодействовать баллистическим ракетам, коими являются ATACMS. Кроме того, они будут способны наносить удары с расстояния в 300 километров, а возможно и еще больше.

"Само слово "баллистика" будет вызывать тревогу у россиян", — добавил Игнат и отметил, что их появление явно вызовет настоящую истерику у пропагандистов.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил ему о том, что готов отправить в Украину ракеты большой дальности. Речь может идти об ATACMS с кассетной боеголовкой, однако дискуссии о типе и количестве ракет еще продолжаются.