Защищал Украину с 2022 года: на войне погиб еще один доброволец из Эстонии (фото)

Это второй эстонец, погибший на войне в Украине

В боях за освобождение Украины погиб очередной доброволец из Эстонии. Свою жизнь за нашу страну отдал Танель Криггуль.

Об этом пишет эстонское издание Postimees. Там уточнили, что доброволец погиб в боях в районе Лимана Донецкой области 30 сентября.

Эстонец с позывным "Стингер" входил в состав Международного легиона территориальной обороны (Иностранный легион). Он воевал против оккупантов с 2022 года.

В день свое гибели вместе с побратимом он держал позиции в частном доме возле Лимана. В один из моментов по ним ударил российский беспилотник.

По данным издания, в результате удара от дома остались лишь руины. Там также показали фотографию с места событий.

Информация о гибели бойца также появилась на его странице в Facebook. Десятки людей в комментариях выразили свои слова соболезнования.

Напомним, что в марте 2023 года в боях против россиян погиб эстонец Иво Юрак. Бывший офицер сил обороны Эстонии приехал защищать Украину осенью 2022 года. Он стал первым гражданином Эстонии, который погиб на этой войне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине при загадочных обстоятельствах погиб доброволец из Великобритании.