Не дали врагу вернуться на позиции: у ВСУ очередные успехи на фронте (карта)

Атаки врага были успешно отбиты

Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать успехи на разных участках фронта, отразив попытки российских оккупантов восстановить утраченное положение на некоторых направлениях. При этом продолжаются контрнаступательные действия.

На Бахмутском направлении украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага. Об этом сообщают на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки захватчиков были отражены в районе населенного пункта Макеевка Луганской области, Андреевки Донецкой области, Авдеевки Донецкой области, Новодаровки и Вербового Запорожской области. Однако успеха враг не имел.

В то же время атаки были успешно отражены в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Также в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области и на Шахтерском направлении в районе Старомайорского Донецкой области россияне пытались атаковать, но безуспешно.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что оккупанты проводят контратаки в районе Роботиного. Ситуация к югу от Роботиного нестабильна, так как тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки. Отмечается, что ВСУ нанесли удары по захватчикам, пытающимся войти в систему траншей примерно в 1 км юго-западнее Роботиного у дороги T0408 Роботино — Токмак.

"Упомянутая подконтрольная россии траншея является опорным пунктом во взаимосвязанной системе окопов, огневых систем и блиндажей, которые находятся между Роботиным и Новопрокоповкой. [3] Украинский военный отметил, что окопы соединены между собой подземными туннелевидными сооружениями и российские войска предпочитают оборону этих позиций, имеющих тактическое значение на участке между Роботиным и Новопрокоповкой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствие оккупантов в западных и центральных траншеях свидетельствует о том, что российские силы проводят успешные ограниченные тактические контратаки к югу от Роботиного и что тактическая ситуация в этом районе сложна и динамична.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинским военным удалось прорвать оборону российских захватчиков в районе Вербового в Запорожской области.