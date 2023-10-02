Срок службы увеличится: для одной категории военных в Украине могут поменять правила
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Инициаторами проекта стали народные депутаты из группы "Відновлення України"
В Верховной Раде Украины предлагают во время военного положения в стране разрешить людям оставаться в армии сверх граничного возраста по их собственному желанию. Для этого они должны соответствовать нескольким критериям.
Соответствующий проект Закона о внесении изменений в часть 2 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о реализации права лиц на пребывание на военной службе" был опубликован на сайте ВР. Инициаторами проекта стали народные депутаты из группы "Відновлення України" Юрченко Александр Николаевич и Бурмич Анатолий Петрович.
В данном случае есть некоторые условия для тех, кто хочет остаться на службе:
- высокая профессиональная подготовка;
- опыт практической работы на занимаемой должности;
- военно-врачебная комиссия должна признать мужчину пригодными по состоянию здоровья для дальнейшей службы.
В таком случае, мужчины, которые по собственному желанию хотят оставаться в рядах ВСУ сверх граничного возраста, смогут находиться в армии без ограничений по сроку.
Отметим, что предельный возраст для младшего и старшего офицерского состава — 60 лет, а высшего офицерского состава — 65 лет. Освобождены от призыва во время действия общей мобилизации могут быть мужчины, достигшие 60 лет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в правилах мобилизации в Украине произошли изменения. В рамках этого был расширен список болезней, с которыми могут призвать на службу, а также некоторым студентам может грозить отмена отсрочки.