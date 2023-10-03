Компенсация за разрушенное войной жилье: как обстоят дела и сколько денег уже получили украинцы

Больше всего заявок на ремонты на сумму до 200 тысяч гривен поступило из Харьковской, Киевской и Николаевской областей

Еще в марте 2022 года, когда под Киевом стояли российские войска, в Украине начали разрабатывать законопроект о механизмах компенсации украинцам за разрушенное в ходе войны жилье. На сегодняшний день украинцы подали 525 тысяч информационных сообщений о разрушенном или поврежденном жилье.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам градостроительства Елена Шуляк. Она уточнила, что украинцы оповестили о 35 миллионах квадратных метров разрушенного или поврежденного жилья.

"Закон начал работать с марта, а 10 мая начал работать первый этап – "еВосстановление". Он касается небольших ремонтов на сумму до 200 тысяч гривен. Сейчас мы видим 45 тысяч заявок, как раз на получение средств для этих небольших ремонтов. Есть три области лидера в этом направлении, откуда больше поступило заявок: Харьковская, Киевская и Николаевская области. Люди уже получили 1,4 миллиарда гривен непосредственно на руки деньгами, и, надеемся, что к началу отопительного сезона они быстро отремонтируют свои дома", — отметила глава "СН".

По ее словам, параллельно запущена схема выплат за уничтоженное жилье – жилищные сертификаты. С 1 августа появилась возможность давать заявления на компенсацию за уничтоженное жилье. На данный момент подано 3 443 таких заявления. Первые жилищные сертификаты, которые люди будут физически превращать в квадратные метры, уже появляются.

Шуляк рассказала, что наряду с этим, правительство приняло еще два постановления. Первое — относительно компенсации, если повреждение жилья более чем на 200 тысяч гривен, и компенсации тем людям, которые за свой счет сделали ремонты.

"И есть огромная проблема с правом собственности: не у всех оно есть. А для того чтобы получить компенсацию, должны быть документы на право собственности, которые внесены в реестр имущественных прав. Реестр заработал с 2013 года и у множества людей там не зарегистрировано имущество. Поэтому обращаюсь ко всем украинцам: если у вас недвижимость и она не внесена в реестр имущественных прав, то быстро берете документы, идете к нотариусу или государственному регистратору и вносите информацию о собственности в государственный реестр", — призвала Шуляк.

Она пояснила, почему все-таки выбрали механизм жилищных сертификатов, а не "живые" деньги. Это связано с коррупционными рисками, так как по жилищному сертификату, деньги получает непосредственно продавец недвижимости. Человек получил жилищный сертификат, который затем отдает продавцу недвижимости.

"Нам важно было разработать такую схему компенсаций, чтобы целевые деньги тратились только на приобретение недвижимости или на ее строительство. Кроме того, нам важно было сделать так, чтобы эти деньги и жилье оставались в Украине. Если давать просто деньги, никто не даст стопроцентную гарантию, что человек не заберет эти деньги и не поедет за границу", — пояснила глава комитета ВР по вопросам градостроительства.

Детальнее читайте во второй части интервью "Телеграфа" с Еленой Шуляк: Почему деньги за разрушенное жилье не дают на руки и стоит ли отстраивать уничтоженные города — интервью с Еленой Шуляк, ч.II