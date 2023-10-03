"Нам уже стало спокойно": глава "Слуги народа" обнадежила украинцев, пострадавших от войны

Есть несколько источников финансирования

Для компенсации за разрушенное и поврежденное в ходе войны жилье в Украине действует механизм жилищных сертификатов. На сегодня 3 443 заявки на компенсацию за разрушенное жилье уже прошли верификацию.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам градостроительства Елена Шуляк. Она уточнила из каких средств будут выплачивать компенсации.

"Мы искали разные пути наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Поэтому, когда были первые деньги, поступившие от российского "Сбербанка", а это 17 миллиардов гривен, мы немного выдохнули. Затем часть прибыли Национального банка также приобщили к этому Фонду, и на 2023 год в нем уже более 60 миллиардов. Нам уже стало спокойно по поводу того, за какие средства выплачивать компенсации", — пояснила Шуляк.

По ее словам, в законе о компенсации прописано, что средства на восстановление — это деньги не только Фонда, но и государственного и местных бюджетов, международных партнеров, другие деньги, которые не запрещены законодательством. Это может быть любой источник. Сейчас Украине важно показать международным партнерам, как эта программа работает, чтобы они потом помогали ее финансировать. В то же время, есть достаточно много санкционных активов, которые будут продаваться.

"Если мы говорим о справедливости, санкционные активы продали, а деньги направили на то, чтобы людям предоставить компенсации. В настоящее время США арестовали деньги российского олигарха Константина Малафеева. Следует работать над тем, чтобы такие арестованные активы направлялись в Украину. Я не скажу, сколько именно это может быть денег, но если мы говорим о российских арестованных активах по всему миру, то речь идет точно о десятках миллиардов долларов", — отметила глава партии "СН".

Детальнее читайте во второй части интервью "Телеграфа" с Еленой Шуляк: Почему деньги за разрушенное жилье не дают на руки и стоит ли отстраивать уничтоженные города — интервью с Еленой Шуляк, ч.II