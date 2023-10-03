Это непопулярные слова: глава "Слуги народа" рассказала, что будет с разрушенными россией городами

Каждый случай будет рассматриваться отдельно

Некоторые украинские города, которые были разрушены россией во время войны, Украина не будет восстанавливать. На этом могут быть разные причины.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам градостроительства Елена Шуляк в интервью "Телеграфу". Она отметила, что это не популярные слова, но, к сожалению, "такое будет".

"У нас будут такие населенные пункты, которые мы не будем по разным причинам восстанавливать. К примеру, если минирование или экологическая ситуация не позволяет его отстроить, или если люди сами не захотят возвращаться. К сожалению, такое будет. Это очень болезненно признавать, но…", — сказала она.

Больше о том, что будет после победы с городами, которые полностью разрушены оккупантами, вы можете прочитать в полной версии интервью Елены Шуляк "Телеграфу" под названием "Почему деньги за разрушенное жилье не дают на руки и стоит ли отстраивать уничтоженные города — интервью с Еленой Шуляк, ч.II".

Напомним, ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" показал разрушенный Бахмут с высоты птичьего полета.