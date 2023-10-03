Отпуск за границей для украинских мужчин. Военные назвали легальный способ

Военнослужащие ВСУ имеют право на отдых за границей

В Украине во время войны мужчины могут свободно уехать в отпуск за границу, отдохнуть и посетить там родных, если они служат в ВСУ. Такое право гарантировано законом, и им уже пользуются защитники.

Так, блоггер и военный 3-й отдельной штурмовой бригады Сергей Стрелок поделился своим опытом в соцсетях. Он отметил, что катался по Европе на мотоцикле, увидел семью, пил немецкое пиво, посмотрел на Балтийское море и вернулся назад через словацкие Татры. Он добавил, что оказывается, не все в курсе этого замечательного варианта от ВСУ.

Военный воспользовался возможностью уехать в отпуск за границу

Муж посоветовал в рапорте об отпуске уточнить точный адрес за границей, далее кадровая служба выдаст "отпускной" и выписку из приказа с этим адресом. Также бронируются арендуемые дополнительные дни путешествия. Телеграф рассказывает подробнее, как это сделать:

Как уехать в отпуск за границу военным

За год военному можно взять до 30 дней отпуска (не считая времени в пути, это до 2 дней в одну сторону) и еще 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Основной отпуск предоставляется по частям, за один раз можно взять не более 15 календарных дней. Также могут отсутствовать не более 30% от общей численности военнослужащих определенной категории подразделения. Право на отпуск предусмотрено Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".

Согласно разъяснению Министерства обороны, для того чтобы уехать в отпуск за границу и увидеться с семьей, военному нужно написать рапорт командиру части и указать:

даты выезда и возвращения

город и адрес пребывания,

тип транспорта и пункт пропуска (выезд из Украины).

Как уехать в отпуск за границу

Одновременно с рапортом нужно предоставить подтверждение цели поездки — подойдут свидетельство о браке и рождении детей, свидетельство о временной защите находящихся за рубежом членов семьи. Затем командир принимает решение, отпускать или нет и подписывает приказ с правом на выезд. Разрешение на выезд должно быть и в отпускном билете.

Что показывать пограничникам

Для того чтобы пересечь границу, нужно иметь с собой следующие документы:

загранпаспорт;

военный билет или удостоверение офицера;

отпускной билет с указанием места пребывания за границей;

выписка из приказа о предоставлении отпуска.

Проблем на границе возникнуть не должно, если есть эти документы и нет, например, какого-либо другого условия как невыплата алиментов, с которым обычно могут отказать, штрафы или судебные решения. Согласно отзывам военных, пересечение границы происходит легко. Так, военный Богдан Климчук, защищающий Украину в рядах вооруженных сил, уехал в десятидневный отпуск за границу вместе с мамой, передает "Суспільне".

"Многие мои коллеги ездили перед тем, так я знал, что никаких проблем не возникало. Собственно, у меня тоже никаких проблем не возникло", — заявил Климчук, добавив, что успел даже и в море немного искупаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о документах, которые нужны для выезда за границу мужчинам-волонтерам.