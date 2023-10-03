На Западе начали реально говорить о победе Украины: Данилов объяснил, что это значит для рф

Секретарь СНБО уверен, что мир рано или поздно объединится против путина

Союзники Украины все чаще говорят о победе над россиянами на фоне успехов ВСУ на фронте. Но даже если видение победы Украины и союзников не совпадет, то наша страна не прекратит борьбу.

Об этом в интервью UKRLIFE.TV рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, ранее союзники не говорили так смело о победе Украины.

"Последние полторы-две недели мы слышим от союзников именно словосочетание "победа". До этого использовалось "мы будем с вами до конца", "мы будем с вами", "мы будем вам помогать". А словосочетание "победа над россией "фактически не звучало", — отметил Алексей Данилов.

Он отметил, что для Украины победа — это поражение российской террористической организации, которая появилась из-за определенных процессов. Но что под победой Украины подразумевают союзники, они не говорят однозначно. Алексей Данилов заверил, что украинцы продолжать бороться даже при условии, если видение победы Украины и союзников не совпадут.

"Мы будем бороться и отвоевывать нашу победу. Когда говорят о том, что есть несовпадения внутри стран-союзников касательно разных вопросов, то хочу сказать, что рано или поздно мы придем к тому, что будет создана антипутинская коалиция, которая будет зафиксирована", — резюмировал секретарь СНБО.

Он напомнил, что во Второй мировой войне была четко сформирована антигитлеровская коалиция. Сейчас у Украины есть партнеры и стратегические партнеры, но антипутинской коалиции пока нет. И как только она будет сформирована, то все процессы ускорятся.

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