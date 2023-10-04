"Осваивают с нуля": названа самая востребованная специальность на фронте

В ВСУ нужны специалисты разного профиля

В рамках всеобщей мобилизации в Украине в ряды ВСУ набирают как мужчин, так и женщин не по количеству, а по недостающим специальностям. При этом самой распространенной является стрелок, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По его словам, на фронте нужны все специалисты. Подробности представитель ВСУ озвучил интервью "Телеграфу".

"Самая распространенная специальность в ВСУ, очевидно, стрелок. Поэтому, думаю, можно сказать, что она самая востребованная", — акцентировал Роман Истомин.

При этом представитель Полтавского областного ТЦК отметил, что сейчас в большинстве своем мобилизуются граждане, не имеющие опыта срочной службы. Поэтому они осваивают военные специальности в учебных центрах с нуля.

Напомним, что в Украине продолжено действие всеобщей мобилизации. А с 1 октября вступили в силу изменения в законодательстве, которые регулируют данный процесс. Так, теперь к мобилизации будут привлекать женщин-медиков и фармацевтов в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, в ряды ВСУ могут призвать лиц с инвалидностью от 18 до 60 лет, которые были признаны годными или ограниченно годными к службе, по собственному желанию.

Больше о мобилизации в Украине читайте в эксклюзивном интервью "Телеграф" "О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I".