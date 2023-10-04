Его били и душили: СМИ показали записи пыток погибшего в вытрезвителе в Польше украинца

Издевательства длились более 20 минут

В сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают факт применения пыток к погибшему в вытрезвителе Польши Дмитрию Никифоренко. Согласно записи, в 22:41 к мужчине начали применять физическую силу, а уже через 25 минут медики начали проводить реанимационные мероприятия, которые так и не увенчались успехом.

Соответствующие кадры публикует польское издание Onet. Отмечается, что вопреки первым сообщениям полиции, в его теле не нашли наркотиков или стимуляторов.

"Сначала они (полицейские, — Ред.) применили к нему газ и надели на него наручники. Затем семеро из них били руками, ногами, душили и давили дубинками. А когда он перестал двигаться, они попытались сделать вид, что он под кайфом. Мы впервые публикуем запись мониторинга, доказывающую каторгу Дмитрия Никифоренко, 26-летнего украинца, приехавшего в Польшу за лучшей жизнью", — говорится в материале.

Что происходило за несколько часов до смерти

30 июля 2021 года Дмитрий Никифоренко возвращался с друзьями с отдыха. Вместе с остальными он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже проверка показала, что в его крови было 1,5 промилле алкоголя.

Он ехал на автобусе и не вел себя агрессивно, вопреки последующим заявлениям полиции. В какой-то момент парень уснул. Когда автобус прибыл на конечную, водитель не смог разбудить пассажира и вызвал скорую помощь и полицию. В итоге его увезли в вытрезвитель.

В 22:27 Дмитрий попал на камеру видеонаблюдения перед входом во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. По каким-то причинам его заводили в наручниках. Кроме того, перед выходом из машины против него применили слезоточивый газ.

Фото - Onet

В заключении для суда от младшего инспектора полиции в отставке Томаша Мацуги, сделанного на основе анализа камер видеонаблюдения, говорится, что уже в 22:41 к украинцу начали применять силу. В 23:06 возле него уже находились медики.

В 22:41, согласно записям с камер, Никифоренко за руки и за ноги четыре человека занесли в комнату и положили на кровать. С тех пор над ним начались издевательства. Полицейские наносили ему удары, прижимали к кровати, садились на спину. Все это время Дмитрий был обездвижен. В 22:57 парня перестали держать. Он неподвижно лежал на кровати, а в это время двое мужчин и трое женщин стояли и наблюдали за ним. После этого его перетащили на пол и стали оказывать первую медицинскую помощь. Затем подключились медики.

Отмечается, что смерть украинца пытались замалчивать. Отстранение полицейских сот службы произошло только после шумихи в СМИ. Весной 2023 года обвинительный акт против восьми человек дошел до суда. Прокуратура обвинила в пытках избиении до смерти трех полицейских и двух работников вытрезвителя.

Сотруднику полиции обвиняют в неоказании помощи парню. Он наблюдал за тем, как его пытают. Женщине медику инкриминируют убийство по неосторожности. Еще двое — сотрудницы вытрезвителя, скрывавшие детали происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что изначально сообщалось, что Дмитрия Никифорова связали ремнями, чтобы успокоить, затем он стал синеть и задыхаться. После этого парень начал терять дыхание и умер.