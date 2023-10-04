Никакой государственной тайны: в ВСУ прокомментировали резонансное заявление о потерях Украины

Раненые и выведенные из строя военные вернутся на службу

Несмотря на то, что в Украине уже более полутора лет продолжаются тяжелые бои, сегодня еще никто не озвучивал информацию о потерях Сил обороны. Такие данные являются государственной тайной.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он прокомментировал заявление и.о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталия Бережного о том, что из подразделений, сформированных осенью прошлого года в количестве до 100 человек, сейчас выполняют свои обязанности 20, а остальные — погибшие и раненые.

"На самом деле никаких потерь украинской армии никто никогда не озвучивал, и мы не можем оценивать, велики они или нет. Подполковник Бережной не раскрыл никакой государственной тайны, ведь раненые и выведенные из строя вернутся в строй после лечения и восстановления", — заявил Истомин.

Кроме того, по его словам, Бережной не называл ни одного конкретного подразделения и, конечно же, не говорил о потерях среди военных из Полтавской области или в целом по ВСУ.

Истомин подчеркнул, что таким образом начальник ТЦК просто акцентировал внимание депутатов городского совета на проблемных вопросах оповещения в Полтаве. "Эти его слова прозвучали в контексте того, что власть должна создать участки оповещения в рамках общины, ведь, как я уже говорил, мобилизация — это общегосударственный процесс", — сказал Истомин.

Он также отметил, что без потерь на войне не обойтись. При этом Истомин подчеркнул, что имеющиеся потери нужно восполнять.

"Тем более в условиях контрнаступления нужно больше сил, чем в обороне. К тому же, кроме доукомплектации действующих подразделений, создаются новые. Таким образом, наращиваем возможности ВСУ", — заявил он.

Больше о том, какие военные специальности наиболее востребованы на фронте и в каких случаях могут призвать на службу в ВСУ сразу всех взрослых членов семьи, вы можете прочитать в полной версии интервью Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре Минобороны Украины увеличило перечень бойцов, имеющих право на дополнительное вознаграждение.