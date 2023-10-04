ВСУ далеко впереди россиян: стало известно о серьезном прорыве украинских военных

Украина все активнее применяет их

Украинцы побеждают россиян в использовании FPV-дронов. Оккупанты также наращивают их использование, но значительно отстают.

Соответствующий график опубликован в Telegram-канале UA War Infographics. Он создан на основе данных OSInt-сообщества GeoConfirmed.

График показывает количество геолокированных ударов FPV-дронами по месяцам. Синий цвет – украинские дроны, красный – российские. Например, в сентябре, согласно подсчетам аналитиков, зафиксировано более 250 геолокированных ударов FPV-дронами с украинской стороны и немного более 50 — с российской.

Для справки: Дроны FPV — это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View — сокращенно FPV). Режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени при помощи камеры, установленной в передней части БПЛА. Формально FPV-дроном можно считать любой БПЛА, которым оператор управляет ориентируясь на изображение со встроенной камеры. Однако в последнее время так все чаще называют быстрые квадрокоптеры, управляемые при помощи специальной гарнитуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный аналитик и блогер Игаль Левин показал видео, как один из украинских FPV-дронов попал прямо в напичканный оккупантами УАЗ "буханку", который перевозил раненого. На кадрах видно, как один из оккупантов потешается над ранением товарища и сразу же получает "карму" в виде взрыва беспилотника.