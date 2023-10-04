"Контрнаступление ВСУ идет отлично": американский генерал рассказал, чего не замечают сторонние наблюдатели

Генерал говорит, что сухопутная часть контрнаступления это не единственное на что стоит обращать внимание

Пока российское военное руководство вместе с множеством военных обозревателей сфокусировали внимание на том, как ВСУ продвигается на суше и преодолевает минные заграждения, украинский Генштаб проводит намного более глубокие и сложные операции.

Как рассказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью "Телевидению Торонто", весь мир сейчас имеет возможность увидеть, как выглядят "многопространственные операции" на практике, поскольку Украина их успешно проводит.

По его словам, сейчас россияне даже не знают, откуда их будут атаковать, поскольку сконцентрировали все внимание на сдерживании сухопутной части контрнаступления ВСУ, что является важной, но не единственной его частью.

"Многопространственные операции, это когда вы одновременно спланировано действуете в воздухе, на суше, в море, в киберпространстве и в информационном пространстве", — сказал он.

Ходжес напомнил недавний ракетный удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе и отметил, что это было не совпадением и не хаотичной демонстрацией силы, а является результатом очень сложного подхода, чтобы "ослепить" россиян. При этом он отметил, что важно там то, что Украина смогла поразить сухой док, который является крупнейшим на Черном море, а повреждение подлодки и десантного корабля уже идет бонусом. То же касается и удара по штабу флота, поскольку не так важно был ли убит адмирал, сколько то, что ликвидированы около тридцати офицеров, которые выполняют всю работу вокруг него.

"Поэтому, когда меня спрашивают, как идет контрнаступление, я отвечаю — "отлично", — сказал Ходжес.

По его словам, каждый раз когда беспилотник блокирует московские аэропорты, это является мощным ударом по российской экономике и оказывает серьезное психологическое давление.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее сообщил, что после наступления холодов контрнаступление ВСУ замедлится, но не остановится.