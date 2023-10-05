Оккупанты обстреливают Украину дронами и ракетами: где уже слышали взрывы

Сообщается о взрыве в Полтавской области

Во многих украинских областях объявлена воздушная тревога из-за налета российских беспилотников и рисков применения оккупантами баллистического оружия.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, несколько групп беспилотников пролетели над Черным морем и вошли в украинское воздушное пространство со стороны Николаевской области, после чего двинулись в сторону центральных областей.

Параллельно с этим для Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей была включена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистических ракет. По всей видимости, речь идет о модифицированных С-300, которые оккупанты любят запускать с пограничных областей.

Мониторинговые группы информируют, что большая часть беспилотников движется по направлению Кировоградской области и, в частности, Кропивницкого. Также был зафиксирован пролет неопознанной цели через Сумскую область в сторону Миргорода (Полтавская область), после чего там прогремел взрыв.

Другой информации о прилетах пока не поступало, в некоторых областях сообщается о работе ПВО.

Как сообщалось ранее, за первый месяц осени российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Большая часть из них была успешно сбита.