Байден обратится к американцам с важным призывом насчет Украины: в чем его цель

Группа республиканцев в Палате представителей "вызывает хаос"

Президент США Джо Байден обратится к американскому народу и Конгрессу США с "большой речью". Ее цель — донести до американцев важность продолжения финансовой помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 4 октября. Она отметила, что большинство законодателей и в Конгрессе и в Палате представителей поддерживают выделение помощи Украине. Обращение Байдена будет направлено на то, чтобы убедиться, что обе палаты Конгресса придерживаются своего обещания и проголосуют за украинский вопрос.

Жан-Пьер выразила обеспокоенность небольшой группой республиканцев в Палате представителей, которые "вызывают хаос". И это происходит тогда, когда поддержка США для Украины критически важна.

"Мы хотим убедиться, что наше обязательство перед народом Украины будет продолжаться. Было бы большой ошибкой, если мы не продолжим это делать. Американцы просто устали от внутренней борьбы, которую они сейчас видят в Палате. Они хотят видеть двухпартийное сотрудничество, и президент готов это сделать", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джо Байден не поддержал решение Конгресса принять временный бюджет без помощи Украине. Он заявил, что не может допустить, чтобы помощь Украине останавливалась даже на небольшой промежуток времени.