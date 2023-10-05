Есть вина Запада, но не только: историк рассказал, как можно было избежать войны в Украине

Историк уверен, что война в Украине была предсказуемой

Война в Украине не была неотвратимой, но ее можно было предположить. Если бы Запад должным образом отреагировал на войну россии против Грузии в 2008 году, то оккупанты бы не аннексировали Крым.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил историк Сергей Плохий. По его словам, западные государства должны были отреагировать на агрессию рф в Грузии так, как отреагировали на аннексию полуострова.

"Если бы реакция на аннексию Крыма была хотя бы наполовину того, что было в 2022-м, у нас не было бы полномасштабного вторжения. Своей позицией Запад также способствовал путину, как способствовал Гитлеру в 1930-е годы.

Это относительно Запада. Ну, и дальше камень в огород украинского общества и украинской элиты. После 1991 они уверовали в то, что история войн между государствами закончилась, и что началась, если говорить об элите, история самообогащения", — сказал он.

Историк добавил, что Украина не могла повлиять на события в россии, при этом мы должны были все это время вооружаться и показывать способность дать отпор. Только так россияне бы смогли понять, что война для них легкой прогулкой не станет.

"Сегодняшняя война не была неотвратимой. Да, эту войну можно было предвидеть. И да, этой войны можно было избежать… Большой шанс того, что если бы у нас было ядерное оружие, этой войны не было бы. Другой вопрос, могла ли Украина оставить это оружие. На мой взгляд, Украина в 1993-95 годах ни политически, ни экономически не могла противостоять общему фронту Соединенных Штатов и россии в этом вопросе. Фактически оказавшись в политической и экономической изоляции, мы могли лишиться государства. Отдавая оружие, в тот момент мы спасли государство", — сказал Плохий.

При этом он добавил, что альтернативой ядерного оружия для Украины могло быть вступление в НАТО, однако ни Альянс, ни наше общество к этому готовы не были.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в материале британской газеты Times порассуждали о сроках завершения войны.