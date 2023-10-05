"Мы в начале нового мира": историк рассказал, какие глобальные перемены принесет война в Украине

Украинско-российские отношения еще долгие годы не вернутся к тем, какими были даже до 2022-го

Война в Украине уже привела к глобальным переменам в мире. Но пока трудно предсказать этот новый мир. Картина станет ясна только после окончания боевых действий.

Такое мнение высказал директор Украинского научного института в Гарварде, историк Сергей Плохий. Прогноз на будущее всего мира он сделал в интервью "Украинской правде".

Ученый отметил, что уже смело можно говорить о развороте Европы от россии. "Ведь даже если сегодня вдруг, условно говоря, Владимир Кара-Мурза станет следующим президентом россии, все бросят Украину и будут спасать россию от последствий путинизма, даже в этой ситуации экономическое разворачивание Европы от россии есть уже свершившийся факт", — пояснил он.

Позиции россии на европейских рынках утрачены и этот процесс будет продолжаться. "Соответственно, будет продолжаться и переориентация россии с Запада на Восток, и ее позиционирование как бензоколонки Китая", — подчеркнул Плохий.

По мнению ученого, россия перейдет в разряд экономически и даже военно второстепенных государств на следующие 10-20 лет. При этом параллельно будет продолжаться укрепление Евроатлантического альянса (НАТО), который до этого был в серьезном кризисе, а теперь получил второе дыхание.

Сергей Плохий считает, что модель мира, сложившаяся после падения Берлинской стены, советской империи в восточной Европе, развала Советского Союза уже не действительна. Подошел к концу период без больших войн, и период относительного мира и стабильности.

Относительно отношений украинцев и россиян, ученый отметил: "Никогда мы не будем братьями". По его мнению, утро 24 февраля 2022-го поставил восклицательные знаки после каждого слова в этой строке появившегося ранее стиха. Полохий считает, что украинско-российские отношения по крайней мере на следующие два поколения точно не вернутся к тем, которыми были даже до 2022-го, не говоря уже о 2013-м.

Ранее "Телеграф" сообщил, что война в Украине не была неотвратимой, но ее можно было предположить. Если бы Запад должным образом отреагировал на войну россии против Грузии в 2008 году, то оккупанты не аннексировали бы Крым.