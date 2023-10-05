россия может вскоре восстановить военный потенциал: Зеленский назвал дату

рф рассматривает разные сценарии

В случае заморозки войны в Украине россия может восстановить военный потенциал и атаковать другие страны в 2028 году. Такая информация поступила от украинской разведки.

Об этом на пресс-конференции в Испании заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться.

"Разные страны Европы граничат с террористическим государством, и фактически обо всех них российские пропагандисты и чиновники говорят как о следующих мишенях своей агрессии. Мишени. Именно это слово", — отметил президент, подчеркнув, что россия готовится реализовать свои угрозы.

Зеленский отметил, что сейчас россия рассматривает различные сценарии на ближайшие годы. И один из них, по его словам, особенно опасен.

"Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза – любая заморозка ситуации, – то будет новый критический момент. 2028 год. Если россии дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у россии будет достаточно сил напасть на страны, которые находятся в фокусе российской экспансии", — заявил он.

Кроме Украины, по мнению Зеленского, агрессии могут подвергнуться страны Балтии и страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. "Это четкая информация от нашей разведки. россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше", — подчеркнул он.

"Самый опасный враг тот, который сделал выводы и подготовился ко следующему удару на основе этих выводов. москва четко очерчивает свою амбицию: захватить больше имперского пространства для себя и не позволить Европе быть пространством свободных наций и действенных демократий, сломить европейское единство. И война есть базовым инструментом россии", — заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что россия десятилетиями пыталась разжиганием войны и замораживанием войны держать контроль над соседями. Зеленский напомнил, что россия причинила боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь и пытается "вырвать куски из тела Украины".

"Каждая нация, против которой так или иначе работает россия, каждое государство, пострадавшее от российского вмешательства или вторжения, – мы все должны держаться в особом единстве, держаться вместе в особом сотрудничестве и в особых отношениях со всеми остальными в Евросоюзе. Нам нужен такой формат поддержки наций, чью жизнь россия уже пыталась разрушить. Все эти страны нуждаются в экономической поддержке, все эти страны нуждаются в гарантиях безопасности, чтобы у россии не было и соблазна попытаться сломать их суверенитет еще когда-либо. Нужен четкий сигнал: никакого шанса россии", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет времени на волнения относительно поддержки партнеров на фоне последних событий в Соединенных Штатах Америки (США).