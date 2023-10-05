ВСУ в октябре придется менять решения: генерал сделал прогноз по войне в Украине

Затягивание поставок вооружения негативно сказывается на боевых действия

Военно-политическому руководству Украины вскоре придется принимать важные решения насчет того, хватит ли у страны сил для наступательных действий на юге и оборонительных на востоке. Также это касается вопроса, смогут ли ВСУ пробивать коридоры в оставшейся системе обороны россиян в Запорожской области.

Об этом "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко. Он подчеркнул, что учитывая проблемы с поставками боеприпасов и вооружения от союзников, руководству необходимо будет принять решение, следует ли задействовать резервы, которые уже были сформированы.

"США уже начали делать акцент на передаче нам вооружений оборонительного характера. До сих пор нет дальнобойных ракет ATACMS. До сих пор есть лишь разговоры о поставках нам танков Abrams. Якобы уже поступили, но в боевых действиях пока участия не принимали. Причем поступили в ограниченном количестве лишь в сентябре, тогда как решение об их поставках Украине было принято президентом США еще в январе!", — сказал Романенко.

Затягивание поставок вооружения негативно сказывается на боевых действия. По мнению собеседника издания, партнеры не могут не понимать этого. Однако по каким-то причинам они снова и снова задерживают процесс поставок.

"И если немецкие Leopard 1 и Leopard 2, британские Challenger 2 на фронте с весны, то американские Abrams пока – где-то там, непонятно где… Уже десятый месяц как. И даже хотя бы старых ATACMS дальностью 150 км, кассетных, мы до сих пор не получили. В связи с этим нет и немецких ракет TAURUS, потому что Германия увязывает их поставки с поставками ATACMS", – поясняет Игорь Романенко.

Из-за торможения поставок ВСУ уже в октябре придется менять решение по наступлению или контрнаступлению.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает окончание войны уже в этом году. На это будут влиять сразу несколько факторов.