Зеленский встретился с Макроном и анонсировал хорошие новости для ВСУ (видео)

Украина готова приступить к реализации договоренностей с Францией в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский в Испании встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили усиление системы ПВО Украины, а также дальнейшее сотрудничество стран.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины. Встреча состоялась в испанском городе Гранада на ІІІ саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский рассказал французскому коллеге о ситуации на фронте и подробно описал, в чем сейчас сильнее всего нуждаются украинские защитники. Среди прочего два президента договорились, что продолжат расширять возможности украинской системы ПВО, а также будут и дальше сотрудничать в вопросах сферы обороны.

Не обошли лидеры Украины и Франции тему работы украинских портов и вывоза зерна. Зеленский и Макрон обсудили, как можно улучшить безопасность в Черном море и защитить портовую инфраструктуру, в том числе и в Одессе.

"Все наши предварительные договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов… Спасибо, Эммануэль, что ты подтвердил все, о чем мы раньше договаривались. Теперь можем перейти к реализации этих договоренностей", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский отреагировал на споры в США касательно помощи для Украины. Президент отметил, что украинцам некогда волноваться на этот счет и добавил, что Джо Байден лично заверил его в том, что поддержка Украины продолжится.