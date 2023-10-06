"Только тогда в Крыму начнутся проблемы": эксперт озвучил "рецепт" уничтожения Керченского моста

Уничтожение одной из секций Крымского моста не решает глобальных вопросов. Для того чтобы вывести его из строя, его хотя бы частично нужно отправить под воду.

Такую точку зрения в интервью "Обозревателю" выразил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. Он подчеркнул, что в любом случае, военно-политическое командование страны не будет раскрывать планы по уничтожению моста.

Говоря о поражении Крымского моста, эксперт отметил, что под воду нужно отправить его часть на нескольких сотнях метров.

"У него очень большая протяженность – 18 километров. Уничтожение одной из секций ничего не решает, потому что через некоторое время его отремонтируют, и он снова рабочий. Надо, чтобы несколько сотен опор упали под воду и чтобы они не могли его отремонтировать, то есть надо брать мост под контроль огня", — уточнил он.

Также Черник добавил, что данный вопрос можно решить исключительно дальнобойными ракетами.

"ATACMS может с этой задачей справиться. Условно от Керчи до Гуляй-Поля 250 км. ATACMS имеет дальность 300 км. А также дальнобойные ракеты, которые могут быть в комплектации F-16, в частности, AGM-158 JASSM. Есть еще ракеты Storm Shadow и Scalp, но их сами по себе не много изготовлены", — сказал эксперт.

По словам Черника, десятка ударов будет недостаточно, нужно регулярно наносить удары.

"Это должно быть постоянным явлением. Подходит баржа для ремонта моста – уничтожена, подходит следующая – уничтожена. И так продержаться несколько месяцев. Только тогда в Крыму начнутся настоящие проблемы", — завершил он.

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