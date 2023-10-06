"Есть еще один способ": Байден нашел возможность продолжить помощь Украине

Глава Соединенных Штатов остается приверженцем помощи Украине

Белый дом ищет возможности продолжать военную поддержку Украины на фоне принятия временного бюджета без средств на эти цели. Команда президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантов Госдепартамента для финансирования вооружения для Украины.

Как пишет Рolitico, об этом на условиях анонимности заявили два американских чиновника, знакомые с ситуацией. Байден намекнул на эту стратегию на днях, заявив, что есть еще один способ, с помощью которого можно найти финансирование для Украины. От дальнейших комментариев он отказался.

По словам одного из собеседников издания, Байден говорил о существующих финансовых полномочиях которые Конгресс ранее предоставил администрации. Они позволяют США еще какое-то время оказывать дополнительную поддержку Украине, если Конгресс не предпримет никаких действий.

Один из рассматриваемых вариантов — использование программы Госдепартамента. Она предоставляет гранты или кредиты для помощи странам-партнерам в приобретении оружия и оборонной техники. Программа предназначена для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения россии.

По данным Госдепартамента, по состоянию на 21 сентября у США осталось примерно 650 миллионов долларов из 4,6 миллиардов, которые Конгресс выделил на два дополнительных пакета для Украины. Однако даже если будет ипользована программа Госдепа, все равно нужно одобрение этого шага Конгрессом.

По словам представителя Министерства обороны, администрация Байдена также может попросить Конгресс перенаправить финансирование из других источников бюджета Пентагона на поддержку Украины. Однако это также потребует одобрения законодателей. Вместе с тем, лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что они с лидером Республиканской партии Митчем МакКоннеллом планируют "работать вместе, чтобы выполнить большой пакет" для Украины.

Как сообщал "Телеграф", Джо Байден обратится к американскому народу и Конгрессу США с "большой речью". Ее цель — донести до американцев важность продолжения финансовой помощи Украине в сфере безопасности.