"Конструктор" переобулся или дешевое ИПСО?": фейковый инструктор из TikTok влип в новый скандал

Свою ошибку Шехайтли не признает

Популярный в Tik-Tok "военный инструктор" Али Шехайтли, которого разоблачил известный украинский журналист, влип в очередной скандал. Он назвал войну в Украине пропагандистским термином "СВО".

Так, на его официальном канале "Instructor.ua" вышло видео, где он посещает учеников одного из киевских лицеев. Он выступил перед детьми, а они передали через него подарки нашим защитникам. Свое видео он сопроводил описанием, которое и навлекло на него гнев в сети.

"Сегодня посетили Софиевско-Борщаговский лицей, 3-Є класс, детишки передали много подарков спецподразделению полиции "Миротворец", который с первых дней СВО (война в Украине — Ред.) на передовой…", — пишет он.

Именно за эти слова Шехайтли нарвался на новую волну хейта. Увидев её "инструктор" решил исправить свое сообщение, но было уже поздно. В комментариях под видео начался настоящий скандал, который быстро вышел за пределы его канала.

К слову, свою ошибку Шехайтли не признает и утверждает, что слова об "СВО" это "ИПСО".

Припомнили люди ему и предыдущий скандал.

Нельзя не отметить, что нашлись и те, кто поддержал "инструктора".

Напомним, что прошлым скандалом Шехайтли является его разоблачение журналистом Майклом Щуром. В разговоре с ним тот затруднился рассказать, где получил боевой опыт – прикрывался секретностью этой информации. Затем Майкл пообщался с реальным военным инструктором Денисом Квебеком. Тот подчеркнул, что уроки Али опасны для военнослужащих – вместе с Майклом Щуром они разобрали ряд советов "инструктора".

Дело в том, что он сделал карьеру военного инструктора и демонстрирует свои уроки на канале "Инструктор ЮА" в TikTok. Однако, другие военные блоггеры не раз заявляли, что мужчина совсем не компетентен. Живёт Али в Киеве. До 24 февраля он был тренером по тайскому боксу и обучал этому детей. Также Шехайтли был рэпером под псевдонимом Ali Monkey и активно вел свои соцсети под этим именем, выступал в Киеве. На YouTube до сих пор можно найти его клипы.

В настоящее время, несмотря на разоблачение и скандалы, "инструктор" продолжает обучать людей "военному искусству". В одном из последних роликов он утверждает, что научил своих клиентов метко стрелять.

Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск глупо высмеял Зеленского, но реакция сети не заставила себя ждать.