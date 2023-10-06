Россияне снова ударили по переправе на границе с Румынией: загорелась таможня и причал (фото)

К счастью, люди не пострадали

В ночь на 6 октября оккупанты вновь атаковали Украину "шахедами", враг выпустил несколько групп ударных беспилотников с полигона Чауда в оккупированном Крыму. Взрывы звучали в нескольких областях, под удар попала пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья в Одесской области, рядом с границей с Румынией.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, в результате удара повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей. Пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пострадавшая переправа Орловка — Исакча на карте

Пожар был оперативно потушен

По данным областной прокуратуры выгорело 9 грузовиков. Фото od.gp.gov.ua

Последствия российской атаки. Фото od.gp.gov.ua

Telegram-канал "Х**вая Одесса" публикует видео с места удара. По словам его автора, горела таможня и причал.

Россияне нанесли удар рядом с паромной переправой Орловка — Исакча. Госпогранслужба предупредила, что работа паромного пункта пропуска "Орловка" временно приостановлена.

"Там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате нападения люди не пострадали", — отметили пограничники, добавив, что о возобновлении работы переправы будет сообщено.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 сентября россияне дронами били по Одесской области, под удар также попала переправа Орловка — Исакча. Гражданин Румынии в момент атаки был на таможне и чудом спасся.