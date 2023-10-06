"Убийца оккупантов": чем уникален украинский танк "Булат"

Т-64 всевозможных модификаций задействованы в боях на востоке Украины

Украинские военнослужащие используют на фронте не только вооружение, переданное западными партнерами. Отечественные танки помогают защитникам на поле боя. Так, одним из самых ходовых является БМ "Булат".

Эта машина – модернизированная версия танк Т-64. Над ее разработкой трудились специалисты в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова. По сравнению с предыдущими версиями "Булат" обладает большей огневой мощью, увеличенным уровнем защиты и большей маневренностью.

Основные характеристики БМ "Булат"

орудие — 125 мм гладкоствольная пушка-пусковая установка КБА-3

боекомплект — 36 снарядов + 28 в конвейере механизма заряжания

двигатель — 850 или 1000 л.с.

максимальная скорость — 60,5 км/ч

дальность хода — 500 км

экипаж — 3 человека

Ранее "Телеграф" писал, что Швеция может поставить Украине необходимое оружие. Поэтому с высокой долей вероятности у украинских воинов вскоре появятся самоходные артиллерийские установки Archer или, как их еще называют, "лучники". В рамках оборонной политики, которую Швеция согласовала с Украиной, государство намерено поставлять военную помощь, которая пригодится военнослужащим непосредственно на поле боя.