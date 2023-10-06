Воевал с 2014-го, организовал подполье в оккупации: на фронте погиб героический разведчик

Герой защищал Бахмут

Каждый день, защищая Украину от российских оккупантов, гибнут наши защитники. Свою жизнь за Родину отдал житель Сумской области, разведчик Дмитрий Билоус.

О гибели героя в Facebook написал Николай Сурженко. Дмитрий с 2014 года служил добровольцем, в составе 54 ОРБ и 131 ОРБ освобождал Павлополь, Водяное, Широкино. В 2017-2020 годах защищал Приазовье. На момент начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Дмитрий был уже гражданским, но самоотверженно защищал Украину.

Дмитрий Билоус

"С началом полномасштабного вторжения, будучи уже гражданским лицом, организовал на оккупированных территориях Сумской области подпольную деятельность, передавал сверхценные разведывательные данные о противнике, совершал с единомышленниками по движению сопротивления диверсии против россиян. Стал в ряды сумской ТрО", — пишет Сурженко.

Позднее Дмитрия призвали в одно из подразделений Сил специальных операций. Он дважды в составе своего подразделения заходил оборонять Бахмут. Погиб герой 2 октября в бою за реку Днепр в Херсонской области.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб один из лучших специалистов в области спутниковых систем навигации. Кандидат технических наук Валерий Дейнеко взял в руки оружие с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину.