Это впервые на фронте: ВСУ поразили одну из новейших российских САУ (видео)

Последствия удара неизвестны

На временно оккупированной территории Херсонской области украинские военные поразили новейшую артиллерийскую установку россиян. О начале поставок этого вооружения российским войскам компания-производитель заявила в четверг, 5 октября.

Видео с моментом поражения установки обнародовал популярный украинский блогер Сергей Стерненко. Кадры были сняты FPV-дроном.

"На днях россияне рассказали, что они начинают передачу в армию новой разработкт — 2С40 "Флокс", которая является и минометной, и артиллерийской установкой одновременно. И вот уже 12 друзей Оушена в Херсонской области ударили по ней дроном", — написал он.

На видео видно, что события происходят в сумерках. Пилот дрона-камикадзе догоняет САУ и попадает в машину.

По словам Стерненко, последствия удара по САУ пока неизвестны, потому что дальность поражения превосходит дальность имеющихся средств аэроразведки.

Как известно, 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С40 "Флокс" разработана в ОКР "Набросок", а проект создан в нижегородском ЦНИИ "Буревестник". О старте ее серийного производства стало известно в 2022 году.

САУ "Флокс"

По данным изготовителя, САУ может использовать сразу несколько видов артиллерийского вооружения. Смонтирована на шасси бронированного грузовика высокой проходимости. Урал-4320 с колесной формулой 6×6.

Впервые широкой публике САУ "Флокс" была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

По данным Википедии, машина вооружена минометом 2А80 калибра 120 мм с системой управления огнем, никак не защищенной извне. Она может стрелять стандартными минометными гранатами, а также использовать высокоточные снаряды "Китолов-2М" для поражения бронированных целей. Дальность стрельбы зависит от используемых боеприпасов и составляет в среднем от 10 до 13 км со скорострельностью 10 выстрелов в минуту. Машина также вооружена пулеметом "Корд", установленным в дистанционно управляемом модуле на крыше кабины и гранатометами-подрывниками ПУ-07[6].

Следует отметить, что 5 октября пресс-служба российской корпорации "Ростех" сообщила о начале поставок новейшей САУ "Флокс" в войска рф. "Пушка создана на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ей после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса", — говорилось в пресс-релизе компании.

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