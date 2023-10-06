У пригожина был свой "Притула": ЧВК "Вагнера" купила китайские спутники, названы их цели

Террористы следили не только за Украиной

Российская компания пошла по стопам украинского волонтера Сергея Притулы, который купил украинской армии целый спутник, и решила прикупить уже своим боевикам подобный косчмический аппарат. С помощью него они следили за Украиной, Африкой и даже россией.

Об этом пишет газета South China Morning Post. Журналисты утверждают, что компания "Ника-Фрут", которая, вероятно, принадлежала евгению пригожину, в ноябре 2022 года приобрела у Китая два разведывательных спутника. Речь идет о летательных аппаратах JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13, которые находятся на орбите высотой 535 км над Землей. Они принадлежали китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology, а продала их Beijing Yunze Technology Co Ltd. Российским "Притулой" оказался 40-летний Иван Мечетин — гендиректор вышеуказанной "Ника Фрут". В сети пишут, что он якобы занимался материальным обеспечением боевых действий и, в частности, поставлял оружие и боеприпасы российской военной разведке ГРУ во время вторжения в Крым в 2014 году.

Стоит отметить, что 24 февраля Министерство торговли США на основании решения межведомственной комиссии объявило о внесении компании Beijing Yunze Co. Technology в свой санкционный список, а также брокера спутниковых снимков Head Aerospace Technology. Вероятно, именно тогда Вашингтон узнал о покупке спутника.

Контракт на покупку спутников

По информации источника в европейских службах безопасности, контракт предусматривает предоставление спутниковых снимков по запросу, что позволило наемникам получать снимки как Украины, так и районов Африки, где действовал ЧВК, включая Ливию, Судан, Центральноафриканскую Республику и Мали. Более того, во время мятежа евгения пригожина его боевики якобы потребовали снимки и российской территории. Они хотели разведать обстановку по всей трассе между украинской границей и столицей рф.

Что это за спутники

Характеристики:

наименование КА — JL-1GF03D;

страна — КНР;

орбита — круговая солнечно синхронная;

высота — 535 км;

срок активного существования — 8 лет;

масса — не более 40 кг;

размер кадра — 18км х 18км;

емкость бортового хранилища — 400 Гб.

Входят в группировку DailyVision (JL-1GF03D). Их используют для мониторинга чрезвычайных ситуаций и предоставление разведданных. С их помощью можно создавать и обновлять топографические и специальные карты до масштаба 1:25 000 включительно. Также, используя спутники, можно проводить мониторинг окружающей среды и промышленных объектов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2022 года Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым открыли сбор на три ударных беспилотника Bayraktar. Проект был назван "Народный Байрактар", а сумма, которую нужно было в итоге собрать составляла $15 миллионов (около полумиллиарда гривен). Всего за три дня украинцы собрали нужную сумму и даже больше. Этих денег хватило бы не на три, а на четыре "Байрактара". Вскоре Сергей Притула заявил, что компания Baykar Makina дала Украине три "Байрактара" бесплатно, а на собранные деньги Украина приобрела доступ к базе данных спутников компании ICEYE.

Недавно в ГУР рассказали, как именно спутник помогал защитникам за это время.