США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине: СМИ узнали детали

Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе на 16-м заседании в формате "Рамштайн"

Президент США Джо Байден ищет возможности продолжать военную помощь Украине несмотря на принятие временного бюджета без средств на эти цели. Планируется, что на следующей неделе его администрация объявит о новом пакете военной помощи на сумму около 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По их данным, состав следующего пакета военной помощи сейчас формируется.

Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе на 16-м заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 10 октября. К слову, участие в нем впервые примет новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, который сменил на этом посту генерала Марка Милли. Также на встрече будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин.

Источники рассказали изданию, что по предварительным данным, ожидаемая стоимость нового пакета составит около 200 миллионов долларов. В него могут войти аналогичные боеприпасы и бронетехника, которые были предоставлены Украине в последних пакетах военной помощи.

Как сообщал "Телеграф", Джо Байден созвонился с высокопоставленными союзниками на фоне того, что "будущее американского финансирования Украины остается неопределенным". Целью разговоров была координация усилий для продолжения помощи.