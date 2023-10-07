ВСУ продвигаются на юге, нанесли тяжелые потери оккупантам: подробности (карта)

ВСУ смогли продвинуться на важном направлении

ВСУ продолжают демонстрировать успехи на южном направлении и смогли продвинуться на одном из участков, нанеся серьезный ущерб российским оккупантам.

Как сообщил в своем telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Таврия", генерал Александр Тарнавский, ситуация в районе зоны его ответственности остается напряженной, а активные боевые действия продолжаются.

"На Таврийском направлении есть продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки", — написал он.

При этом генерал отметил, что потери противника резко возросли и составили 338 единиц личного состава и 52 единицы военной техники, среди которых РСЗО БМ-27 Ураган и семь танков.

Всего за последние сутки оккупанты совершили 14 авиационных и 782 артиллерийских удара и провели 22 боевых столкновения.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что российские оккупанты после долгого затишья активизировались на Купянско-Лиманском направлении, продолжали контрнаступательные операции под Бахмутом и продвинулись на западе Запорожской области.